Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

В субботу, 8 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Брисбен Роуд» в Лондоне.

Лейтон Ориент

«Лейтон Ориент» выступает в Первой лиге. Это третий по силе дивизион Англии. Команда набрала 44 очка в 28 матчах (13 побед, 5 ничьих, 10 поражений) и занимает шестое место. В предыдущем туре «Лейтон Ориент» проиграл «Стокпорт Каунти» (0:1). А перед этим команда выиграла два поединка с общим счетом 8:2. В прошлом раунде Кубка Англии «Лейтон Ориент» встречался с аутсайдером Чемпионшипа «Дерби Каунти» и выбил соперника в серии пенальти.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» подходит к матчу на фоне поражения от «Арсенала» в АПЛ со счетом 1:5. Этот удар стал очень болезненным для болельщиков клуба. Наверняка команда захочет реабилитироваться, и тогда «Лейтон Ориент» не позавидуешь. Однако, 11 февраля «Манчестер Сити» в матче 1/16 Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». И наверняка Гвардиола захочет поберечь своих лидеров и против «Лейтон Ориент» выставит неосновной состав. «Манчестер Сити» в прошлом раунде встречался с «Солфордом» из Второй лиги и уничтожил соперника со счетом 8:0.

«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

«Манчестер Сити» забивает в последних шести поединках на выезде.

«Лейтон Ориент» (возможный состав): Кили, Галбрейт, Купер, Хэпп, Кэрри, Прэтли, Браун, Маркандэй, Донли, Абдулай, Келман.

«Манчестер Сити» (возможный состав): Ортега, Льюис, Хусанов, Симпсон-Пьюси, Аке, Макети, Гюндоган, Грилиш, О`Рейли, Витор Рейс, Мармуш, Мубама.

Прогноз

«Манчестер Сити» будет зол после разгрома от «Арсенала» и может одержать крупную победу. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 1,79).