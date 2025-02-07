08.02.2025 14:15 - : -
Англия07 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 22:39
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Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 14:15 поединок 1/16 финала английского кубка
07 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 22:39
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В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Бризбен Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лейтон Орієнт – Манчестер СітіСмотреть трансляцию
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