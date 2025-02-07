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Кубок Англии
Лейтон Ориент
08.02.2025 14:15 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 22:39
32
0

Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 14:15 поединок 1/16 финала английского кубка

07 февраля 2025, 22:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 22:39
32
0
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Бризбен Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лейтон Орієнт – Манчестер Сіті
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Лейтон Ориент Манчестер Сити Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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