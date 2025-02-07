В субботу, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Бризбен Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция