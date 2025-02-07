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Англия
07 февраля 2025, 23:11 |
175
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Одноклубник Забарного признан лучшим футболистом АПЛ в январе

Джастин Клюйверт забил пять голов в чемпионате за месяц

07 февраля 2025, 23:11 |
175
0
Одноклубник Забарного признан лучшим футболистом АПЛ в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Футболист «Борнмута» Джастин Клюйверт был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

Конкурентами 25-летнего нидерландца были Фил Фоден (Манчестер Сити), Александер Исак (Ньюкасл), Коди Гакпо (Ливерпуль), Бриан Мбемо (Брентфорд), Жан-Филипп матета (Кристал Пэлас) и одноклубник Дин Хейсен.

В прошлом месяце Клюйверт сыграл за «Борнмут» пять матчей в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Всего в этом сезоне на счету Джастина 11 голов и четыре ассиста в 23 поединках.

Ранее сообщалось, что в услугах Клюйверта заинтересован «Ньюкасл».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Джастин Клюйверт лучший игрок Фил Фоден Манчестер Сити Ньюкасл Александер Исак Коди Гакпо Ливерпуль Бриан Мбемо Брентфорд Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета Дин Хейсен
Николай Титюк Источник: Premier League
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