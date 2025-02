Одноклубник Забарного признан лучшим футболистом АПЛ в январе

Футболист «Борнмута» Джастин Клюйверт был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

Конкурентами 25-летнего нидерландца были Фил Фоден (Манчестер Сити), Александер Исак (Ньюкасл), Коди Гакпо (Ливерпуль), Бриан Мбемо (Брентфорд), Жан-Филипп матета (Кристал Пэлас) и одноклубник Дин Хейсен.

В прошлом месяце Клюйверт сыграл за «Борнмут» пять матчей в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Всего в этом сезоне на счету Джастина 11 голов и четыре ассиста в 23 поединках.

Ранее сообщалось, что в услугах Клюйверта заинтересован «Ньюкасл».

