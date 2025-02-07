Одноклубник Забарного признан лучшим футболистом АПЛ в январе
Джастин Клюйверт забил пять голов в чемпионате за месяц
Футболист «Борнмута» Джастин Клюйверт был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.
Конкурентами 25-летнего нидерландца были Фил Фоден (Манчестер Сити), Александер Исак (Ньюкасл), Коди Гакпо (Ливерпуль), Бриан Мбемо (Брентфорд), Жан-Филипп матета (Кристал Пэлас) и одноклубник Дин Хейсен.
В прошлом месяце Клюйверт сыграл за «Борнмут» пять матчей в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Всего в этом сезоне на счету Джастина 11 голов и четыре ассиста в 23 поединках.
Ранее сообщалось, что в услугах Клюйверта заинтересован «Ньюкасл».
Starting the year in serious form 🍒— Premier League (@premierleague) February 7, 2025
Justin Kluivert is your @EASPORTSFC Player of the Month for January!#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/8SXTNQ8mIh
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25
Так захотел тренер Сергей Ребров