Ван Дейк может перейти в суперклуб. И речь не о Реале

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации Todo Fichajes, на футболиста претендует мюнхенская «Бавария», которая приложит максимум усилий, чтобы подписать его летом. Мюнхенцы являются главными фаворитами на переход Ван Дейка. Кроме этого на него претендуют «Аль-Хиляль», «Реал» и «Ювентус».

В этом сезоне Ван Дейк провел 43 матча, забил три гола и сделал один ассист. Ранее от подписания Ван Дейка отказалась «Барселона».