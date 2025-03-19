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  4. Ван Дейк может перейти в суперклуб. И речь не о Реале
Германия
19 марта 2025, 03:51 |
10
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Ван Дейк может перейти в суперклуб. И речь не о Реале

На нидерландского центрбека претендует «Бавария»

19 марта 2025, 03:51 |
10
0
Ван Дейк может перейти в суперклуб. И речь не о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации Todo Fichajes, на футболиста претендует мюнхенская «Бавария», которая приложит максимум усилий, чтобы подписать его летом. Мюнхенцы являются главными фаворитами на переход Ван Дейка. Кроме этого на него претендуют «Аль-Хиляль», «Реал» и «Ювентус».

В этом сезоне Ван Дейк провел 43 матча, забил три гола и сделал один ассист. Ранее от подписания Ван Дейка отказалась «Барселона».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Бавария трансферы АПЛ трансферы Бундеслига
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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