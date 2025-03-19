ФОТО. Новый скандал! Неймар изменил своей беременной девушке
Неймара снова уличили в неверности Бруне Бьянкарди
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар снова попал в большой скандал.
Одна из гостей недавней вечеринки Неймара рассказала, как звезда «Сантоса» изменил своей беременной девушке с ней и другими женщинами на вечеринке.
Бруна Бьянкарди ждет второго ребенка от Неймара, но их отношения оказались в кризисе после последней измены, о которой сперва сообщил журналист Лео Диас.
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Эскортница Ани Авуада опровергла сравнение с Бруной Бианкарди: «Я не хочу быть ею, не хочу её места», — заявила она в социальных сетях.
Она объяснила, что была на вечеринке как профессионал и получила 20 000 реалов за развлечение гостей, среди которых был Неймар и его друзья.
Ани добавила, что между ней и Неймаром не было романтических отношений, и это было лишь профессиональное взаимодействие.
Она также рассказала, что другая эскортница пыталась забеременеть от футболиста, введя его эякулят, чтобы проверить, может ли она забеременеть.
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