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19 марта 2025, 00:59 |
407
0

ФОТО. Новый скандал! Неймар изменил своей беременной девушке

Неймара снова уличили в неверности Бруне Бьянкарди

19 марта 2025, 00:59 |
407
0
ФОТО. Новый скандал! Неймар изменил своей беременной девушке
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар снова попал в большой скандал.

Одна из гостей недавней вечеринки Неймара рассказала, как звезда «Сантоса» изменил своей беременной девушке с ней и другими женщинами на вечеринке.

Бруна Бьянкарди ждет второго ребенка от Неймара, но их отношения оказались в кризисе после последней измены, о которой сперва сообщил журналист Лео Диас.

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Эскортница Ани Авуада опровергла сравнение с Бруной Бианкарди: «Я не хочу быть ею, не хочу её места», — заявила она в социальных сетях.

Она объяснила, что была на вечеринке как профессионал и получила 20 000 реалов за развлечение гостей, среди которых был Неймар и его друзья.

Ани добавила, что между ней и Неймаром не было романтических отношений, и это было лишь профессиональное взаимодействие.

Она также рассказала, что другая эскортница пыталась забеременеть от футболиста, введя его эякулят, чтобы проверить, может ли она забеременеть.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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