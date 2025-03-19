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  4. ВИДЕО. Третье поражение после камбека. Чемпионка 2023 года покинула Майами
WTA
19 марта 2025, 03:56 |
119
0

ВИДЕО. Третье поражение после камбека. Чемпионка 2023 года покинула Майами

Петра Квитова в двух сетах проиграла Софие Кенин в 1-м раунде тысячника в США

19 марта 2025, 03:56 |
119
0
ВИДЕО. Третье поражение после камбека. Чемпионка 2023 года покинула Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия, WTA 11126) вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Майами в 1-м же раунде.

На старте тысячника 35-летняя чешка в двух сетах проиграла представительнице США Софии Кенин (WTA 46) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) [WC] – София Кенин (США) – 4:6, 5:7

Это была четвертая встреча соперниц. Кенин выиграла второй матч, оба – подряд.

Следующей соперницей Кенин станет третья сеяная Коко Гауфф. Ранее София и Коко играли между собой четыре раза, счет 2:2. Кенин в Майами выступит и в парном разряде в одном тандеме с украинкой Людмилой Киченок. Ранее стали известны первые их соперницы.

Квитова провела третий матч после возвращения в теннис и потерпела третье поражение. С октября 2023 по конец февраля 2025 она не выступала в Туре, поскольку была в декрете. В июле 2024 у нее родился сын Петр.

В 2023 году Квитова завоевала трофей на кортах Майами.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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