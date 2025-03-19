ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик следит в Instagram за испанской моделью и актрисой Даниэлой Вашингтон.

В последнее время её профиль пополнился откровенными фото.

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Актриса и модель с 320 тысячами подписчиков недавно выложила смелую фотосессию.

Блондинка позирует в кружевном белье и кожаной куртке, демонстрируя свои потрясающие формы.

Однако её сердце принадлежит не Мудрику, а «Атлетико», за матчами которого она внимательно следит.