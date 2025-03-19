ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку
Михаил Мудрик нашел новое вдохновение
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик следит в Instagram за испанской моделью и актрисой Даниэлой Вашингтон.
В последнее время её профиль пополнился откровенными фото.
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Актриса и модель с 320 тысячами подписчиков недавно выложила смелую фотосессию.
Блондинка позирует в кружевном белье и кожаной куртке, демонстрируя свои потрясающие формы.
Однако её сердце принадлежит не Мудрику, а «Атлетико», за матчами которого она внимательно следит.
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