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19 марта 2025, 02:46 |
473
0

ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку

Михаил Мудрик нашел новое вдохновение

19 марта 2025, 02:46 |
473
0
ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку
Instagram. Даниэла Вашингтон и Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик следит в Instagram за испанской моделью и актрисой Даниэлой Вашингтон.

В последнее время её профиль пополнился откровенными фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Актриса и модель с 320 тысячами подписчиков недавно выложила смелую фотосессию.

Блондинка позирует в кружевном белье и кожаной куртке, демонстрируя свои потрясающие формы.

Однако её сердце принадлежит не Мудрику, а «Атлетико», за матчами которого она внимательно следит.

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фото Михаил Мудрик Челси lifestyle девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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