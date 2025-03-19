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Украина. Первая лига
19 марта 2025, 03:23 | Обновлено 19 марта 2025, 03:46
23
0

Подолье из Хмельницкого пополнится тремя футболистами

Андрей Кухарук, Ярослав Квасов и Сергей Заец станут игроками клуба Первой лиги

19 марта 2025, 03:23 | Обновлено 19 марта 2025, 03:46
23
0
Подолье из Хмельницкого пополнится тремя футболистами
Нива Тернополь. Андрей Кухарук

Клуб Первой лиги Подолье из Хмельницкого в ближайшее время оформит соглашение с тремя новыми игроками.

Полузащитник Андрей Кухарук, покинувший Ниву Тернополь, достиг предварительной договоренности с клубом из Хмельницкого и может присоединиться к команде во второй части сезона. Хотя у него есть предложение от зарубежного клуба, он склоняется к переходу в Подолье.

Также команду пополнит находившийся на просмотре в Подолье нападающий Ярослав Квасов. Экс-форвард Ингульца и Кудровки подпишет контракт в ближайшее время.

Еще одним новичком Подолья станет правый защитник Сергей Заец (на фото ниже), который в первой части сезона выступал за Агробизнес, проведя четыре матча. Переговоры руководства клуба с 23-летним игроком находятся на финальной стадии.

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Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ Андрей Кухарук Ярослав Квасов Нива Тернополь Ингулец Агробизнес Кудровка Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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