Украина. Первая лига19 марта 2025, 03:37 | Обновлено 19 марта 2025, 03:53
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Головко ищет усиление. Команда Первой лиги пополнится хавбеком
Назар Приходько на днях станет игроком клуба Диназ Вышгород
19 марта 2025, 03:37 | Обновлено 19 марта 2025, 03:53
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Полузащитник Назар Приходько в ближайшие дни будет официально представлен как игрок команды Первой лиги Диназ Вышгород.
Вышгородский клуб активно готовится ко второй части сезона и продолжает усиливать состав.
23-летний хавбек осенью выступал за клуб ЮКСА Тарасовка, проведя 10 матчей без забитых голов.
Диназ находится в процессе комплектации состава под руководством Александра Головко, работающего над усилением команды.
Команда из Вышгорода занимает 15 место с 13 очками и будет вести борьбу за выживание в Первой лиге.
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