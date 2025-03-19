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Украина. Первая лига
19 марта 2025, 03:37 | Обновлено 19 марта 2025, 03:53
25
0

Головко ищет усиление. Команда Первой лиги пополнится хавбеком

Назар Приходько на днях станет игроком клуба Диназ Вышгород

19 марта 2025, 03:37 | Обновлено 19 марта 2025, 03:53
25
0
Головко ищет усиление. Команда Первой лиги пополнится хавбеком
ФК ЮКСА. Назар Приходько

Полузащитник Назар Приходько в ближайшие дни будет официально представлен как игрок команды Первой лиги Диназ Вышгород.

Вышгородский клуб активно готовится ко второй части сезона и продолжает усиливать состав.

23-летний хавбек осенью выступал за клуб ЮКСА Тарасовка, проведя 10 матчей без забитых голов.

Диназ находится в процессе комплектации состава под руководством Александра Головко, работающего над усилением команды.

Команда из Вышгорода занимает 15 место с 13 очками и будет вести борьбу за выживание в Первой лиге.

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Диназ Вышгород трансферы Александр Головко Первая лига Украины Дмитрий Венков ЮКСА Тарасовка
Николай Степанов Источник: Telegram
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