Украина. Первая лига18 марта 2025, 05:47 | Обновлено 18 марта 2025, 06:48
611
0
Просмотр пройден. Команда Головко подписала контракт с голкипером
Андрей Следзевский буде играть за Диназ Вышгород
18 марта 2025, 05:47 | Обновлено 18 марта 2025, 06:48
611
0
24-летний голкипер Андрей Следзевский подписал контракт с Вышгородским Диназом.
Вратарь уже некоторое время находится в расположении клуба Первой лиги, в последние недели он прошел просмотр.
Недавно Диназ возглавил Александр Головко, известный экс-футболист Динамо и сборной Украины.
Андрей Следзевский осенью играл за запорожский Металлург, в составе которого провел два матча Первой лиги, в которых пропустил три мяча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 марта 2025, 07:41 7
Екатерина вспомнила первый подарок от Александра
Футбол | 18 марта 2025, 06:20 0
Дженнаро Гаттузо был недоволен после разгромного поражения
Футбол | 17.03.2025, 21:58
Бокс | 17.03.2025, 09:01
Футбол | 18.03.2025, 04:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2025, 03:45 4
17.03.2025, 04:23 6
17.03.2025, 01:35 2
16.03.2025, 09:17 8
16.03.2025, 19:01 8
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
17.03.2025, 23:18 3