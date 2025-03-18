Просмотр пройден. Команда Головко подписала контракт с голкипером

24-летний голкипер Андрей Следзевский подписал контракт с Вышгородским Диназом.

Вратарь уже некоторое время находится в расположении клуба Первой лиги, в последние недели он прошел просмотр.

Недавно Диназ возглавил Александр Головко, известный экс-футболист Динамо и сборной Украины.

Андрей Следзевский осенью играл за запорожский Металлург, в составе которого провел два матча Первой лиги, в которых пропустил три мяча.