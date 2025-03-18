Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Просмотр пройден. Команда Головко подписала контракт с голкипером
Украина. Первая лига
18 марта 2025, 05:47 | Обновлено 18 марта 2025, 06:48
611
0

Просмотр пройден. Команда Головко подписала контракт с голкипером

Андрей Следзевский буде играть за Диназ Вышгород

18 марта 2025, 05:47 | Обновлено 18 марта 2025, 06:48
611
0
Просмотр пройден. Команда Головко подписала контракт с голкипером
ФК Диназ. Андрей Следзевский

24-летний голкипер Андрей Следзевский подписал контракт с Вышгородским Диназом.

Вратарь уже некоторое время находится в расположении клуба Первой лиги, в последние недели он прошел просмотр.

Недавно Диназ возглавил Александр Головко, известный экс-футболист Динамо и сборной Украины.

Андрей Следзевский осенью играл за запорожский Металлург, в составе которого провел два матча Первой лиги, в которых пропустил три мяча.

По теме:
Верес запланировал товарищескую игру во время международной паузы
Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб
Был мандраж. Игроки молодежки рассказали о спарринге в главной сборной
Андрей Следзевский Металлург Запорожье Александр Головко Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Диназ Вышгород Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17 марта 2025, 07:41 7
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»

Екатерина вспомнила первый подарок от Александра

ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью
Футбол | 18 марта 2025, 06:20 0
ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью
ВИДЕО. Главный тренер Хайдука набросился на журналиста на флеш-интервью

Дженнаро Гаттузо был недоволен после разгромного поражения

МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Футбол | 17.03.2025, 21:58
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Бокс | 17.03.2025, 09:01
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Футбол | 18.03.2025, 04:33
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 4
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 2
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
16.03.2025, 19:01 8
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
17.03.2025, 23:18 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем