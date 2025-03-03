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Украина. Первая лига
03 марта 2025, 12:46 | Обновлено 03 марта 2025, 13:08
196
0

В расположение команды Головко прибыл голкипер запорожского Металлурга

Андрей Следзевский проходит просмотр в Диназе

03 марта 2025, 12:46 | Обновлено 03 марта 2025, 13:08
196
0
В расположение команды Головко прибыл голкипер запорожского Металлурга
Андрей Следзевский

«Диназ» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. Команду покинул главный тренер Александр Рябоконь и тренировочным процессом руководит Александр Головко.

В распоряжении Головко находится 18 футболистов команды. Также в учебно-тренировочных сборах участвуют потенциальные новички команды. Среи них и голкипер МФК «Металлург» (Запорожье) Андрей Следзевский, сообщает журналист Дмитрий Венков.

В текущем сезоне Следзевский провел за запорожский клуб два матча, в которых пропустил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего вратаря в 10 тысяч евро.

В турнирной таблице «Диназ» занимает 15 место. В «Группе выбывания» команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

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Металлург Запорожье Диназ Вышгород Александр Головко Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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