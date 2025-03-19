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  4. ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами
WTA
19 марта 2025, 03:31 |
22
0

ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в США

19 марта 2025, 03:31 |
22
0
ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Юлия Стародубцева

18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Наоми Осаке в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка уступила со счетом 6:3, 4:6, 3:6 за 2 часа и 30 минут. Во второй партии Стародубцева не удержала преимущество, когда побеждала 4:2.

Стародубцева и Осака впервые провели очное противостояние. Следующей соперницей Наоми будет 24-я сеяная Людмила Самсонова.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Стародубцева – Осака!

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Наоми Осака – 6:3, 4:6, 3:6

ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами

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фото фотогалерея WTA Майами Наоми Осака Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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