18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Наоми Осаке в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка уступила со счетом 6:3, 4:6, 3:6 за 2 часа и 30 минут. Во второй партии Стародубцева не удержала преимущество, когда побеждала 4:2.

Стародубцева и Осака впервые провели очное противостояние. Следующей соперницей Наоми будет 24-я сеяная Людмила Самсонова.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Стародубцева – Осака!

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Наоми Осака – 6:3, 4:6, 3:6

ФОТО. Как это было: Стародубцева навязала Осаке достойную борьбу в Майами