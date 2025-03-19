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19 марта 2025, 03:47 | Обновлено 19 марта 2025, 04:18
89
0

Шахтер разгромно проиграл. В женском чемпионате Украины стартовал 2-й этап

Топ-шестерка разыграет две путевки в женскую Лигу чемпионов

19 марта 2025, 03:47 | Обновлено 19 марта 2025, 04:18
89
0
Шахтер разгромно проиграл. В женском чемпионате Украины стартовал 2-й этап
ФК Шахтер

Состоялся первый тур второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.

Колос разгромил Шахтер со счетом 3:0, а Ворскла забил 5 мячей в ворота Ладомира (5:0). Ворскла имеет 31 очко, а Колос – 30 баллов.

Турнир проходит в два этапа. На первом все команды сыграли в один круг по жеребьевке календаря. Спортивные показатели, полученные на этом этапе, были сохранены.

Шесть лучших команд первого этапа попали в первую группу, которая в рамках второго этапа будет бороться за призовые места и две путевки в Лигу чемпионов, а также один билет в первый розыгрыш нового соревнования – Кубок Европы УЕФА. Пять коллективов будут выступать во второй группе, где будут бороться за выживание.

По итогам чемпионата Украины в Высшей лиге 2024/25 команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома и на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в первой лиге соответственно (10В – 3П, 11В – 2П). Эти поединки пройдут 22 и 26 мая.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин

  • Группа 1: Ворскла, Колос, Металлист 1925, Систерс, Шахтер, Ладомир
  • Группа 2: Кривбасс, Пантеры, Полесья, ЕМС-Подолье, Оболонь

Второй этап. 1 тур

Группа 1

17.03.2025

  • Металлист 1925 Харьков – Систерс Одесса – 3:1 (0:0)

Голы: Молодюк, 69, Алексанян, 74, Химич, 89 – Ивкова, 90+1

18.03.2025

  • Ворскла Полтава – Ладомир Владимир – 5:0 (2:0)

Голы: Левицкая, 16, Шайнюк, 27, Корсун, 54, Котяш, 74, Кравчук, 90+3.

  • Колос Ковалевка – Шахтер Донецк – 3:0 (3:0)

Голы: Тян, 25, 40, Федоренко, 28

Шахтер: Устинова, Кравчук, Вегерич (Чендей, 72), Головач (к), Мироненко (Ляхович, 72), Старухина, Геник, Сикорская, Мостова, Чайка, Викалюк (Завидова, 59)

Группа 2

17.03.2025

  • Пантеры Умань – Оболонь Киев – 1:0 (0:0)

Гол: Билокур, 55

18.03.2025

  • Полесье Житомир – ЕМС-Подолье Винница – 8:1 (8:1)

Голы: Стець, 7, 28, 40, Триль, 9, Мущенская, 10, Семенюк, 30, 41, Яськова, 36 (автогол), Низовая, 42

Турнирная таблица

ВИДЕО. Колос Ковалевка – Шахтер Донецк – 3:0

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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