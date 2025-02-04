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  4. Сын легенды. В Ньюкасле нашли замену 150-миллионному форварду
Англия
04 февраля 2025, 23:03 |
894
0

Сын легенды. В Ньюкасле нашли замену 150-миллионному форварду

Джастин Клюйверт может стать игроком «сорок»

04 февраля 2025, 23:03 |
894
0
Сын легенды. В Ньюкасле нашли замену 150-миллионному форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

«Ньюкасл» интересуется нидерландским нападающим «Борнмута» Джастином Клюйветом, сообщает Fschajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается как замена Александер Исака, за которым следят многие европейские гранды. Помимо «Ньюкасла» Джастином интересуется лондонский «Арсенал».

Джастин Клюйверт является сыном легендарного форварда Патрика Клюйверта.

В текущем сезоне Джастин Клюйверт провел 25 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски за 150 млн евро.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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