Сын легенды. В Ньюкасле нашли замену 150-миллионному форварду
Джастин Клюйверт может стать игроком «сорок»
«Ньюкасл» интересуется нидерландским нападающим «Борнмута» Джастином Клюйветом, сообщает Fschajes.
По информации источника, 25-летний футболист рассматривается как замена Александер Исака, за которым следят многие европейские гранды. Помимо «Ньюкасла» Джастином интересуется лондонский «Арсенал».
Джастин Клюйверт является сыном легендарного форварда Патрика Клюйверта.
В текущем сезоне Джастин Клюйверт провел 25 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски за 150 млн евро.
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