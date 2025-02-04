Сын легенды. В Ньюкасле нашли замену 150-миллионному форварду

«Ньюкасл» интересуется нидерландским нападающим «Борнмута» Джастином Клюйветом, сообщает Fschajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается как замена Александер Исака, за которым следят многие европейские гранды. Помимо «Ньюкасла» Джастином интересуется лондонский «Арсенал».

Джастин Клюйверт является сыном легендарного форварда Патрика Клюйверта.

В текущем сезоне Джастин Клюйверт провел 25 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски за 150 млн евро.