Шик забил 20-й гол в этом сезоне и отметился особым достижением

Нападающий «Байера» Патрик Шик забил 20-й мяч в этом сезоне и стал четвертым игроком в истории клуба, который забил не менее 20 голов в нескольких сезонах (2021/22, 2024/25).

5 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии между командами «Байер» и «Кельн». Встреча завершилась со счетом 3:2 победой хозяев поля. Шик в этом поединке отметился дублем. Благодаря этой победе «Байер» вышел в 1/2 финала турнира.

До Шика подобным достижением отметились Ульф Кирстен, Штефан Кисслинг и Димитар Бербатов.

В этом розыгрыше Кубка Германии чешский форвард «Байера» сыграл 4 матча и забил 4 гола.

