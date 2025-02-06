5 февраля состоялся матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором сошлись «Байер» и «Кельн». Клуб из Леверкузена сумел вырвать победу в дополнительное время – 3:2.

Гости забили по одному мячу в каждом из таймов и на 54-й минуте имели комфортное преимущество над соперником. Нападающий «Байера» Патрик Шик сначала забил первый гол своей команды, а на 90+6-й минуте восстановил паритет.

В дополнительное время нигериец Бонифейс впервые за весь поединок вывел леверкузенский клуб вперед – отметился голом на 98-й. «Кельн» позже забил третий гол, однако он не был засчитан из-за офсайда. 3:2 – непростая победа подопечных Хаби Алонсо.

Кубок Германии, 1/4 финала. 5 февраля

Байер – Кельн – 3:2

Голы: Шик, 61, 90+6, Бонифейс, 98 – Даунс, 45+10, Майна, 54

Видеообзор матча: