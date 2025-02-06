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Кубок Германии
Байер
05.02.2025 21:45 – FT 3 : 2
Кельн
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Кубок Германии
06 февраля 2025, 07:54 |
205
0

Байер – Кельн – 3:2. Как забили в дополнительное время? Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Германии

06 февраля 2025, 07:54 |
205
0
Байер – Кельн – 3:2. Как забили в дополнительное время? Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Кельн

5 февраля состоялся матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором сошлись «Байер» и «Кельн». Клуб из Леверкузена сумел вырвать победу в дополнительное время – 3:2.

Гости забили по одному мячу в каждом из таймов и на 54-й минуте имели комфортное преимущество над соперником. Нападающий «Байера» Патрик Шик сначала забил первый гол своей команды, а на 90+6-й минуте восстановил паритет.

В дополнительное время нигериец Бонифейс впервые за весь поединок вывел леверкузенский клуб вперед – отметился голом на 98-й. «Кельн» позже забил третий гол, однако он не был засчитан из-за офсайда. 3:2 – непростая победа подопечных Хаби Алонсо.

Кубок Германии, 1/4 финала. 5 февраля

Байер – Кельн – 3:2

Голы: Шик, 61, 90+6, Бонифейс, 98 – Даунс, 45+10, Майна, 54

Видеообзор матча:

События матча

98’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Линтон Майна (Кельн).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэмион Даунс (Кельн).
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Кубок Германии по футболу Байер Кельн Патрик Шик Виктор Бонифейс видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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