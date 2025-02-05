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Кубок Германии
Байер
05.02.2025 21:45 - : -
Кельн
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Германия
05 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:58
33
0

Байер – Кельн. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии

Поединок состоится 5 февраля в 21:45 по Киеву

05 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:58
33
0
Байер – Кельн. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 февраля на «Бай-Арена» пройдет матч 1/4 финала кубка Германии, в котором «Байер» встретится с «Кельном». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Байер

Команда обречена теперь, возможно, всегда замерять свои успехи в прошлым сезоном. Что и не удивительно: так и не проиграв ни разу на внутренней арене, аспиринщики оформили золотой дубль. Но уже в августе последовало поражение. Впрочем, не так уж и сильно сдали подопечные Хаби Алонсо, что уступают на внутренней арене только Баварии, причем ее же в Мюнхене побеждали в рамках кубка. Кроме того, клуб сумел прибавить к трофеям и Суперкубок. Да и возвращение в Лигу чемпионов получилось у немцев достаточно уверенным, с досрочным выходом в плей-офф. В прошлом туре Бундеслиги Бонифасе и компания, принимая на своем поле Хоффенхайм, оформили уже очередную комфортную и уверенную победу.

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Кельн

Клуб не так давно пробовал проявить себя в Лиге конференций. Там немцы ничего особенного не показали, а прошлый сезон и вовсе напрочь провалили. Они, меняя наставников, в итоге так и не смогли наладить игру, в итоге вылетев во второй дивизион. Застревать на этом уровне один из самых популярных коллективов не намерен. И под руководством Герхарда Штрубера получается в целом неплохо: козлы выигрывают больше половины матчей, и возглавляют таблицу Бундеслиги 2. Но, конечно же, нельзя расслабляться, конкурентов более чем достаточно, а до развязки еще немало месяцев. И в прошлом туре с Айнтрахтом в Брауншвейгом, хотя и пропустили, но в итоге оформили победные 2:1. В кубке все же пока что не было проблем - прошли не только Зандхаузен, но и Хольштайн с Гертой.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне аспиринщики выиграли сухо оба поединка у козлов на пути к своей первой серебряной салатницы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Они могут быть доминирующей силой во втором дивизионе, но на поле чемпиона страны проиграют, и не минимально - ставим на фору -1,5 гола к победе аспиринщиков (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Байер
5 февраля 2025 -
21:45
Кельн
Фора Байер (-1.5) 1.68 Сделать ставку
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Байер Кельн Кубок Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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