Аспирин для козлов. Байер в Кубке чудом спас игру и дожал Кельн в овертайме
Хозяева поля в Леверкузене сотворили камбэк, забив на 90+6 минуте
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» в Леверкузене переиграл «Кельн» со счетом 3:2 в овертайме.
Гости вели в счете с перевесом в два мяча после голов Дэмиона Даунса и Линтон Майна.
Хозяева поля в Леверкузене сотворили камбэк. Дубль оформил Патрик Шик, забив на 61-й и спасительный гол на 90+6 минуте.
На 98-й минуте форвард хозяев Виктор Бонифейс принес аспириновым победу и путевку в полуфинал.
Кубок Германии. 1/4 финала, 5 февраля
Байер – Кельн – 3:2
Голы: Шик, 61, 90+6, Бонифейс, 98 – Даунс, 45+10, Майна, 54
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