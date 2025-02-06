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Кубок Германии
Байер
05.02.2025 21:45 – FT 3 : 2
Кельн
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Германия
06 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:11
65
0

Аспирин для козлов. Байер в Кубке чудом спас игру и дожал Кельн в овертайме

Хозяева поля в Леверкузене сотворили камбэк, забив на 90+6 минуте

06 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:11
65
0
Аспирин для козлов. Байер в Кубке чудом спас игру и дожал Кельн в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» в Леверкузене переиграл «Кельн» со счетом 3:2 в овертайме.

Гости вели в счете с перевесом в два мяча после голов Дэмиона Даунса и Линтон Майна.

Хозяева поля в Леверкузене сотворили камбэк. Дубль оформил Патрик Шик, забив на 61-й и спасительный гол на 90+6 минуте.

На 98-й минуте форвард хозяев Виктор Бонифейс принес аспириновым победу и путевку в полуфинал.

Кубок Германии. 1/4 финала, 5 февраля

Байер – Кельн – 3:2

Голы: Шик, 61, 90+6, Бонифейс, 98 – Даунс, 45+10, Майна, 54

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Кубок Германии по футболу Байер Кельн Патрик Шик видео голов и обзор Виктор Бонифейс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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