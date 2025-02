Джокеры матрасников. Игроки Атлетико возглавляют интересный рейтинг

Игроки «Атлетико Мадрид» возглавили список из игроков Ла Лиги, которые забили больше всего голов выходя на замену в этом сезоне во всех соревнованиях.

4 февраля состоялся поединок 1/4 Кубка Короля на «Метрополитано» между командами «Атлетико» и «Хетафе». Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Хулиан Альварес, Александр Серлот и Анхель Корреа в текущем сезоне забили по 6 раз после выхода на поле со скамейки запасных.

Альварес провел 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Серлот принял участие в 36 встречах, записав на свой счет 14 голов и 5 результативных передач. Корреа имеет 6 забитых мячей и 4 ассиста в 31 поединке.

6 - LaLiga players with most goals as substitutes this season in all competitions:



6 - Julián Alvarez 🇦🇷

6 - Alexander Sørloth 🇳🇴

6 - Ángel Correa 🇦🇷



Changers. pic.twitter.com/lQvm58CaZK