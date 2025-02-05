Джокеры матрасников. Игроки Атлетико возглавляют интересный рейтинг
Подопечные Симеоне чаще всего забивали после выхода на замену
Игроки «Атлетико Мадрид» возглавили список из игроков Ла Лиги, которые забили больше всего голов выходя на замену в этом сезоне во всех соревнованиях.
4 февраля состоялся поединок 1/4 Кубка Короля на «Метрополитано» между командами «Атлетико» и «Хетафе». Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.
Хулиан Альварес, Александр Серлот и Анхель Корреа в текущем сезоне забили по 6 раз после выхода на поле со скамейки запасных.
Альварес провел 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Серлот принял участие в 36 встречах, записав на свой счет 14 голов и 5 результативных передач. Корреа имеет 6 забитых мячей и 4 ассиста в 31 поединке.
6 - LaLiga players with most goals as substitutes this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) February 4, 2025
6 - Julián Alvarez 🇦🇷
6 - Alexander Sørloth 🇳🇴
6 - Ángel Correa 🇦🇷
Changers. pic.twitter.com/lQvm58CaZK
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Поединок состоится 5 февраля в 19:45 по Киеву