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Испания
05 февраля 2025, 18:16 |
246
0

Джокеры матрасников. Игроки Атлетико возглавляют интересный рейтинг

Подопечные Симеоне чаще всего забивали после выхода на замену

05 февраля 2025, 18:16 |
246
0
Джокеры матрасников. Игроки Атлетико возглавляют интересный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Атлетико Мадрид» возглавили список из игроков Ла Лиги, которые забили больше всего голов выходя на замену в этом сезоне во всех соревнованиях.

4 февраля состоялся поединок 1/4 Кубка Короля на «Метрополитано» между командами «Атлетико» и «Хетафе». Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Хулиан Альварес, Александр Серлот и Анхель Корреа в текущем сезоне забили по 6 раз после выхода на поле со скамейки запасных.

Альварес провел 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Серлот принял участие в 36 встречах, записав на свой счет 14 голов и 5 результативных передач. Корреа имеет 6 забитых мячей и 4 ассиста в 31 поединке.

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Хетафе Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Анхель Корреа Александер Серлот Джулиано Симеоне статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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