Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов

Игрок «Атлетико Мадрид» Родриго Де Пауль в поединке против «Хетафе» отметился результативной передачей и превзошел свой показатель ассистов за прошлый сезон во всех турнирах (6 - 7).

4 февраля состоялся матч 1/4 Кубка Короля между командами «Атлетико» и «Хетафе». Встреча завершилась разгромной победой «матрасников» со счетом 5:0.

В Кубке Испании Родриго отдал 3 ассиста, в Ла Лиге – также 3, а в Лиге чемпионов – 1.

В текущем сезоне аргентинский хавбек провел 32 матча во всех турнирах. Кроме 7 результативных передач, Де Пауль также отметился 3 голами.

