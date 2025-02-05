Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов
Произошло это в матче против «Хетафе»
Игрок «Атлетико Мадрид» Родриго Де Пауль в поединке против «Хетафе» отметился результативной передачей и превзошел свой показатель ассистов за прошлый сезон во всех турнирах (6 - 7).
4 февраля состоялся матч 1/4 Кубка Короля между командами «Атлетико» и «Хетафе». Встреча завершилась разгромной победой «матрасников» со счетом 5:0.
В Кубке Испании Родриго отдал 3 ассиста, в Ла Лиге – также 3, а в Лиге чемпионов – 1.
В текущем сезоне аргентинский хавбек провел 32 матча во всех турнирах. Кроме 7 результативных передач, Де Пауль также отметился 3 голами.
Rodrigo De Paul assists:— StatMuse FC (@statmusefc) February 4, 2025
7 — This season
6 — All of last season pic.twitter.com/GtTT4JwvRd
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