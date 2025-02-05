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  4. Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов
Испания
05 февраля 2025, 17:46 |
105
1

Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов

Произошло это в матче против «Хетафе»

05 февраля 2025, 17:46 |
105
1
Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Родріго Де Пауль

Игрок «Атлетико Мадрид» Родриго Де Пауль в поединке против «Хетафе» отметился результативной передачей и превзошел свой показатель ассистов за прошлый сезон во всех турнирах (6 - 7).

4 февраля состоялся матч 1/4 Кубка Короля между командами «Атлетико» и «Хетафе». Встреча завершилась разгромной победой «матрасников» со счетом 5:0.

В Кубке Испании Родриго отдал 3 ассиста, в Ла Лиге – также 3, а в Лиге чемпионов – 1.

В текущем сезоне аргентинский хавбек провел 32 матча во всех турнирах. Кроме 7 результативных передач, Де Пауль также отметился 3 голами.

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Атлетико Мадрид Родриго Де Пауль чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Кубок Испании по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Це нормально, що гравець прогресує. До кінця сезону має ще декілька асистів на свій рахунок записати
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