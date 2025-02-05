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  4. ФОТО. Роналду – 40. Реал тепло поздравил легендарного португальца
Испания
05 февраля 2025, 09:18 |
1214
0

ФОТО. Роналду – 40. Реал тепло поздравил легендарного португальца

Мадридцы опубликовали сообщение в своих социальных сетях

05 февраля 2025, 09:18 |
1214
0
ФОТО. Роналду – 40. Реал тепло поздравил легендарного португальца
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» тепло поздравил португальского форварда Криштиану Роналду с Днем рождения – звездному бомбардиру исполнилось 40 лет.

«Дорогой Криштиану, от имени нашего клуба поздравляем тебя с 40-летием.

Все мадридисты гордятся тобой и твоими историческими достижениями в «Реале». Желаем тебе приятно провести этот день в кругу семьи и близких людей», – говорится в сообщении.

26 июня 2009 года официально стал игроком мадридского «Реала». Трансфер обошелся «сливочным» в 93 млн. евро.10 июля 2018 официально перешел в итальянский «Ювентус» за 100 млн евро (самый дорогой трансфер в истории итальянских клубов).

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Криштиану Роналду день рождения Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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