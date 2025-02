ФОТО. Роналду – 40. Реал тепло поздравил легендарного португальца

Мадридский «Реал» тепло поздравил португальского форварда Криштиану Роналду с Днем рождения – звездному бомбардиру исполнилось 40 лет.

«Дорогой Криштиану, от имени нашего клуба поздравляем тебя с 40-летием.

Все мадридисты гордятся тобой и твоими историческими достижениями в «Реале». Желаем тебе приятно провести этот день в кругу семьи и близких людей», – говорится в сообщении.

26 июня 2009 года официально стал игроком мадридского «Реала». Трансфер обошелся «сливочным» в 93 млн. евро.10 июля 2018 официально перешел в итальянский «Ювентус» за 100 млн евро (самый дорогой трансфер в истории итальянских клубов).

🥳 Dear @Cristiano, from Real Madrid, we want to send you our warmest wishes on your 40th birthday. Every madridista is proud of the legend that you are and what you represent for our history. Have a great day with your family and loved ones. pic.twitter.com/9Chf1wySND