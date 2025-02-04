ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант Ман Сити продолжит карьеру в Чемпионшипе

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«Мидлсбро» арендовало Келечи Ихеаначо у «Севильи»
28-летний нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо следующие полгода проведет в «Мидлсбро». Английский клуб арендовал игрока у «Севильи» до конца текущего сезона.
Форвард летом 2024 года покинул Английскую Премьер-лигу, перейдя в «Севилью», однако футболисту не удалось закрепиться в основном составе команды. В общей сложности Келечи отыграл 11 матчей, в которых трижды отмечался голом.
Ихеаначо – воспитанник «Манчестер Сити». За главную команду нигериец выступал с 2015 по 2017 год. На счету форварда 64 матча, 21 гол и семь ассистистов.
Также Келечи представлял цвета «Лестера», за которые отыграл наибольшее количество матчей в своей карьере – 232 поединка.
Welcome to Boro, Kelechi Iheanacho! 🙌— Middlesbrough FC (@Boro) February 3, 2025
The striker joins on loan from Sevilla until the end of the season 🤝
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