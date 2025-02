Льюис-Скелли и Итан Нванери отметились особым достижением в АПЛ

Майлз Льюис-Скелли и Итан Нванери в матче против «Манчестер Сити» забили по одному мячу и стали первым дуэтом в возрасте до 18 лет с 2007 года, который отметился голами за одну команду в поединке АПЛ.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев (5:1).

Ранее подобный случай произошел в апреле 2007 года во встрече «Эвертон» – «Вест Хэм», когда голами отметились Джеймс Вон и Виктор Аничебе.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Нванери сыграл 14 поединков и забил 3 гола. Льюис-Скелли принял участие в 10 поединках и отметился одним забитым мячом. «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

18 - In the form of Ethan Nwaneri and Myles Lewis-Skelly, this was the first time that two players aged 18 or younger had scored for the same team in a Premier League game since Everton v Fulham in April 2007 (James Vaughan & Victor Anichebe). Fearless. pic.twitter.com/EiCiNF8kPG