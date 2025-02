Миланское дерби. Известны стартовые составы на матч Милан – Интер

2 февраля состоится матч 23-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером».

игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.

Перед игрой в турнирной таблице «Милан» занимает восьмое место с 35 очками. «Интер», имея в своем активе 51 пункт, занимает вторую позицию.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Your derby-day Starting XI. Forza ragazzi! 📋💪#MilanInter #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/yBDWrL1OJd