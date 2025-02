Вуд впервые в карьере преодолел отметку в 15 забитых голов в АПЛ

Крис Вуд впервые в своей профессиональной карьере забил 15+ голов за сезон Премьер-лиги.

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.

В прошлом сезоне АПЛ Крис забил 14 голов в 31 матче, а в текущем розыгрыше чемпионата Вуд уже имеет 17 мячей в 24 поединках. Оформленный хет-трик в ворота «Брайтона» стал третьим в карьере 33-летнего нападающего.

В этом сезоне АПЛ «Ноттингем» занимает третью позицию в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

Chris Wood has scored 15+ goals in a Premier League campaign for the first time in his career.



◉ 2024/25: 24 games, 17 goals

◎ 2019/20: 32 games, 14 goals

◎ 2023/24: 31 games, 14 goals



His third Premier League hat-trick. 🎩 pic.twitter.com/cF3LQvWK70