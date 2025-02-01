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Англия
01 февраля 2025, 22:41 |
95
0

Вуд впервые в карьере преодолел отметку в 15 забитых голов в АПЛ

Крис оформил хет-трик в ворота «Брайтона»

01 февраля 2025, 22:41 |
95
0
Вуд впервые в карьере преодолел отметку в 15 забитых голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

Крис Вуд впервые в своей профессиональной карьере забил 15+ голов за сезон Премьер-лиги.

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.

В прошлом сезоне АПЛ Крис забил 14 голов в 31 матче, а в текущем розыгрыше чемпионата Вуд уже имеет 17 мячей в 24 поединках. Оформленный хет-трик в ворота «Брайтона» стал третьим в карьере 33-летнего нападающего.

В этом сезоне АПЛ «Ноттингем» занимает третью позицию в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Крис Вуд статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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