Вуд впервые в карьере преодолел отметку в 15 забитых голов в АПЛ
Крис оформил хет-трик в ворота «Брайтона»
Крис Вуд впервые в своей профессиональной карьере забил 15+ голов за сезон Премьер-лиги.
1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.
В прошлом сезоне АПЛ Крис забил 14 голов в 31 матче, а в текущем розыгрыше чемпионата Вуд уже имеет 17 мячей в 24 поединках. Оформленный хет-трик в ворота «Брайтона» стал третьим в карьере 33-летнего нападающего.
В этом сезоне АПЛ «Ноттингем» занимает третью позицию в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).
Chris Wood has scored 15+ goals in a Premier League campaign for the first time in his career.— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
◉ 2024/25: 24 games, 17 goals
◎ 2019/20: 32 games, 14 goals
◎ 2023/24: 31 games, 14 goals
His third Premier League hat-trick. 🎩 pic.twitter.com/cF3LQvWK70
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