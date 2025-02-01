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  4. На вершину! Салах обошел Лэмпарда по количеству голов в АПЛ
Англия
01 февраля 2025, 19:15 |
735
0

На вершину! Салах обошел Лэмпарда по количеству голов в АПЛ

В последнем поединке против «Борнмута» нападающий оформил дубль

01 февраля 2025, 19:15 |
735
0
На вершину! Салах обошел Лэмпарда по количеству голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах забил два мяча в матче против «Борнмута» и обошел Фрэнка Лэмпарда (177) по голам в Премьер-лиге.

1 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.

Салах забил 177-й и 178-й голы и стал шестым игроком в истории АПЛ по количеству голов. Это также пятый сезон с 20+ забитыми мячами в карьере египтянина.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий «мерсисайдцев» провел 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Ливерпуль Мохамед Салах Фрэнк Лэмпард
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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