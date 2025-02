На вершину! Салах обошел Лэмпарда по количеству голов в АПЛ

Мохамед Салах забил два мяча в матче против «Борнмута» и обошел Фрэнка Лэмпарда (177) по голам в Премьер-лиге.

1 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.

Салах забил 177-й и 178-й голы и стал шестым игроком в истории АПЛ по количеству голов. Это также пятый сезон с 20+ забитыми мячами в карьере египтянина.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий «мерсисайдцев» провел 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah (178) has now scored more Premier League goals than Frank Lampard (177).



Only five players in the competition's history have more goals than the Egyptian. 👑 https://t.co/qo5SkzIpYB