На вершину! Салах обошел Лэмпарда по количеству голов в АПЛ
В последнем поединке против «Борнмута» нападающий оформил дубль
Мохамед Салах забил два мяча в матче против «Борнмута» и обошел Фрэнка Лэмпарда (177) по голам в Премьер-лиге.
1 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.
Салах забил 177-й и 178-й голы и стал шестым игроком в истории АПЛ по количеству голов. Это также пятый сезон с 20+ забитыми мячами в карьере египтянина.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий «мерсисайдцев» провел 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).
Mohamed Salah (178) has now scored more Premier League goals than Frank Lampard (177).— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
Only five players in the competition's history have more goals than the Egyptian. 👑 https://t.co/qo5SkzIpYB
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