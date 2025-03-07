«Упустил очень хорошие возможности». Реакция фанатов на игру Яремчука в ЛЕ

В четверг, 6 марта, в Норвегии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Олимпиакосом». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 59 минут. Результативными действиями не отличился, но имел несколько возможностей. А в одном из эпизодов претендовал на пенальти, однако арбитр нарушения правил против Яремчука не зафиксировал.

Болельщики «Олимпиакоса» разочарованы столь крупным поражением и тем, что команде не удалось забить.

Thrylos 7 International: Мяч попадает в штрафную площадь, и Роман ЯРЕМЧУК получает четкое видение ворот, и его толкают. Судья не согласился на пенальти, и мы продолжаем игру. Невероятно.

The Red Sea Podcast: Я назвал Яремчука «Самым нестабильным игроком, которого этот клуб видел в своей недавней истории». Почему я должен был доказать свою правоту, а не ошибиться? Будем надеяться, что он выйдет в матче с АЕК и забьет, чтобы компенсировать это.

olympiakos lover 7: Я единственный, кто видит, что Чикинью не помогает игре и без причины играет рядом с Яремчуком.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ BXL: Мы заслуживали бы положительного результата, но Яремчук и Мартинш упустили очень хорошие возможности.

lowetide #1 fan: Яремчук просто все испортил.

Olympiakos France: При этом все было не так плохо, как у «Фенербахче» в прошлом году. Только они были чудовищно эффективны, а мы нет. С Яремчуком невозможно пройти дальше в Европе, даже если он мне очень нравится.

inertia: Дайте шансы Яремчуку, Эль-Кааби, и это будет совсем другая игра. Защита Бодо шаткая. Я бы ожидал, что они закроются, учитывая очевидное преимущество, но я не вижу, чем они лучше Олимпиакоса.