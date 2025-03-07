«Упустил очень хорошие возможности». Реакция фанатов на игру Яремчука в ЛЕ
Роман Яремчук вышел в стартовом составе «Олимпиакоса»
В четверг, 6 марта, в Норвегии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Олимпиакосом». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 59 минут. Результативными действиями не отличился, но имел несколько возможностей. А в одном из эпизодов претендовал на пенальти, однако арбитр нарушения правил против Яремчука не зафиксировал.
Болельщики «Олимпиакоса» разочарованы столь крупным поражением и тем, что команде не удалось забить.
Thrylos 7 International: Мяч попадает в штрафную площадь, и Роман ЯРЕМЧУК получает четкое видение ворот, и его толкают. Судья не согласился на пенальти, и мы продолжаем игру. Невероятно.
The Red Sea Podcast: Я назвал Яремчука «Самым нестабильным игроком, которого этот клуб видел в своей недавней истории». Почему я должен был доказать свою правоту, а не ошибиться? Будем надеяться, что он выйдет в матче с АЕК и забьет, чтобы компенсировать это.
olympiakos lover 7: Я единственный, кто видит, что Чикинью не помогает игре и без причины играет рядом с Яремчуком.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ BXL: Мы заслуживали бы положительного результата, но Яремчук и Мартинш упустили очень хорошие возможности.
lowetide #1 fan: Яремчук просто все испортил.
Olympiakos France: При этом все было не так плохо, как у «Фенербахче» в прошлом году. Только они были чудовищно эффективны, а мы нет. С Яремчуком невозможно пройти дальше в Европе, даже если он мне очень нравится.
inertia: Дайте шансы Яремчуку, Эль-Кааби, и это будет совсем другая игра. Защита Бодо шаткая. Я бы ожидал, что они закроются, учитывая очевидное преимущество, но я не вижу, чем они лучше Олимпиакоса.
Τελικό. Μπόντο Γκλιμτ - Ολυμπιακός 3-0. / Full-Time. Bodø/Glimt - Olympiacos 3-0.#Olympiacos #BODOLY #UEL pic.twitter.com/tFjhRcF75D— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 6, 2025
🔴⚪️ Σας ευχαριστούμε! 🙏🏻 pic.twitter.com/ZWGeDQaLss— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер подготовил большое будущее для Джея Опетаи
Анастасия Конопля показала интересное предложение