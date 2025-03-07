Артур МИКИТИШИН: «Кривбасс» всегда играет на победу»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Шахтером»
В матче 20-го тура УПЛ «Шахтер» принимал «Кривбасс». Игра закончилась вничью 1:1. Впечатлениями о поединке поделился полузащитник криворожского клуба Артур Микитишин.
– Артур, чем запомнилась игра?
– Мы боролись и играли в свой футбол. Пытались навязать сопернику нашу игру. Так было тяжело, ведь «Шахтер» – чемпион Украины. Думаю, мы провели отличный матч. Спасибо команде.
– Ты впервые за долгое время сыграл на позиции «десятки». Как себя там чувствовал?
– Тренеры просили действовать агрессивно: прессинговать, бороться, перекрывать передачи «Шахтера». Да, были моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовал. Надеюсь, исправлюсь в следующих играх.
– Довольны одним набранным баллом?
– «Кривбасс» всегда играет на победу. Да, иногда случаются потери очков, но это футбол. Мы всегда отдаемся на поле на все сто и хотим побеждать и радовать результатом наших болельщиков.
– Юрий Вернидуб после игры что сказал команде?
– Сказал, что мы молодцы. Так и нужно получать результат, двигаться дальше. Что верит в нас, что у нас все получится.
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