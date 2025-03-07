Артур МИКИТИШИН: «Кривбасс» всегда играет на победу»

В матче 20-го тура УПЛ «Шахтер» принимал «Кривбасс». Игра закончилась вничью 1:1. Впечатлениями о поединке поделился полузащитник криворожского клуба Артур Микитишин.

– Артур, чем запомнилась игра?

– Мы боролись и играли в свой футбол. Пытались навязать сопернику нашу игру. Так было тяжело, ведь «Шахтер» – чемпион Украины. Думаю, мы провели отличный матч. Спасибо команде.

– Ты впервые за долгое время сыграл на позиции «десятки». Как себя там чувствовал?

– Тренеры просили действовать агрессивно: прессинговать, бороться, перекрывать передачи «Шахтера». Да, были моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовал. Надеюсь, исправлюсь в следующих играх.

– Довольны одним набранным баллом?

– «Кривбасс» всегда играет на победу. Да, иногда случаются потери очков, но это футбол. Мы всегда отдаемся на поле на все сто и хотим побеждать и радовать результатом наших болельщиков.

– Юрий Вернидуб после игры что сказал команде?

– Сказал, что мы молодцы. Так и нужно получать результат, двигаться дальше. Что верит в нас, что у нас все получится.