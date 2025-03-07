Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артур МИКИТИШИН: «Кривбасс» всегда играет на победу»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 14:16 |
56
1

Артур МИКИТИШИН: «Кривбасс» всегда играет на победу»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Шахтером»

07 марта 2025, 14:16 |
56
1
Артур МИКИТИШИН: «Кривбасс» всегда играет на победу»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

В матче 20-го тура УПЛ «Шахтер» принимал «Кривбасс». Игра закончилась вничью 1:1. Впечатлениями о поединке поделился полузащитник криворожского клуба Артур Микитишин.

– Артур, чем запомнилась игра?

– Мы боролись и играли в свой футбол. Пытались навязать сопернику нашу игру. Так было тяжело, ведь «Шахтер» – чемпион Украины. Думаю, мы провели отличный матч. Спасибо команде.

– Ты впервые за долгое время сыграл на позиции «десятки». Как себя там чувствовал?

– Тренеры просили действовать агрессивно: прессинговать, бороться, перекрывать передачи «Шахтера». Да, были моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовал. Надеюсь, исправлюсь в следующих играх.

– Довольны одним набранным баллом?

– «Кривбасс» всегда играет на победу. Да, иногда случаются потери очков, но это футбол. Мы всегда отдаемся на поле на все сто и хотим побеждать и радовать результатом наших болельщиков.

– Юрий Вернидуб после игры что сказал команде?

– Сказал, что мы молодцы. Так и нужно получать результат, двигаться дальше. Что верит в нас, что у нас все получится.

По теме:
План надежен как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес
Защитник Кривбасса: «Мы могли дожать Шахтер»
Стало известно, какая у Карпат кадровая ситуация перед матчем с Шахтером
Шахтер - Кривбасс Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Футбол | 06 марта 2025, 18:26 5
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца

Шовковский рассказал о травме Тымчика

Полузащитник ЛНЗ: «Мы не заслуживали поражения от Динамо»
Футбол | 07 марта 2025, 11:33 3
Полузащитник ЛНЗ: «Мы не заслуживали поражения от Динамо»
Полузащитник ЛНЗ: «Мы не заслуживали поражения от Динамо»

Геннадий Пасич – о поражении от киевлян

Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Футбол | 07.03.2025, 07:47
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Футбол | 07.03.2025, 12:48
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ага  на перемогу суперника?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
05.03.2025, 23:29 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 10
Футбол
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии
05.03.2025, 13:22 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем