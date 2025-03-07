Владимир БРАЖКО: «Мне не важно, на кого записали этот гол»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (2:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Мне не важно, на кого записали этот гол – на меня, или засчитали, как автогол, главное – чтобы команда побеждала. Когда я выхожу на поле, стараюсь делать свою работу качественно, это не всегда получается, на все нужно время, все будет хорошо.

– У вас было несколько моментов, когда вы могли отличиться – было предчувствие, что это удастся?

– Честно говоря, да, что-то такое чувствовал, можно сказать, имел «чуйку» (улыбается). Хотел, чтобы меня уже быстрее выпустили, ведь чувствовал, что смогу сделать результативное действие – забить или отдать голевую передачу. Думал, это произойдет в эпизоде, когда после моей передачи должен был забивать Герреро, но он тогда не использовал возможность. Уже потом ударил сам, был рикошет от защитника – и мяч залетел в ворота. Повторюсь, мне не важно, на кого запишут этот мяч, главное – это победа.

– Почему, по вашему мнению, этот матч получился таким сложным, хотя первый тайм этого не предвещал?

– В первом тайме мы контролировали игру, создали много моментов, но реализовали лишь один из них. А второй тайм начался несколько нервно, мы допускали ошибки на своей половине поля, и это стало стимулом, толчком для ЛНЗ. Хозяева сравняли счет, почувствовали эмоциональный подъем, начали играть один в один, а не отходить. Начались своеобразные качели, и играть уже было сложно. Входить в такую игру со скамейки запасных, бегать туда-сюда трудно.

– Как можете оценить свою форму и физическое состояние? Вы еще не готовы играть полный матч?

– Я хорошо себя чувствую, работаю каждый день – и в зале, и на поле, словом, делаю все, чтобы набрать свою лучшую форму, а выбор уже за тренером.

– Этой победой подняли себе настроение?

– Да, после прошлого поединка с «Ворсклой» оно было, мягко говоря, не очень хорошим, сейчас уже лучше. Будем стараться делать все возможное, чтобы настроение всегда было позитивным.