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  4. Левый Берег – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 13:05 | Обновлено 07 марта 2025, 13:26
76
0

Левый Берег – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 20-го тура чемпионата Украины начался 7 марта в 13:00

07 марта 2025, 13:05 | Обновлено 07 марта 2025, 13:26
76
0
Левый Берег – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
Instagram. ФК Верес

В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта

Левый Берег – Верес – 0:0

Голы: Вовченко, 11 (автогол)

Видео голов (обновляется):

ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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