Левый Берег – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 20-го тура чемпионата Украины начался 7 марта в 13:00
В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором играют «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».
Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта
Левый Берег – Верес – 0:0
Голы: Вовченко, 11 (автогол)
Видео голов (обновляется):
ГОЛ! 1:0, С. Вовченко, 11 (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский рассказал о травме Тымчика
Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта