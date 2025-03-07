«Я к Сане хорошо отношусь». Милевский дал неожиданный совет Зинченко
Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что Александру стоит остаться в «Арсенале»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о будущем украинского защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».
– Пару слов об «Арсенале» и Зинченко. Александр уже стал третьей опцией на левом фланге обороны «канониров» после Калафьори и Льюиса-Скелли. Как считаешь, пора уже Зинченко искать новый клуб?
– Я к Сане хорошо отношусь. Понятно, что сейчас в «Арсенале» сумасшедшая конкуренция на левом фланге с приходом Калафьори, который выдал сумасшедший сезон в «Болонье». Но думаю, Сане нужно остаться и побороться за место в составе «Арсенала».
Ранее Артем Милевский высказался о Романе Яремчуке.
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