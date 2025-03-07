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  4. «Я к Сане хорошо отношусь». Милевский дал неожиданный совет Зинченко
Англия
07 марта 2025, 10:12 |
247
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«Я к Сане хорошо отношусь». Милевский дал неожиданный совет Зинченко

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что Александру стоит остаться в «Арсенале»

07 марта 2025, 10:12 |
247
0
«Я к Сане хорошо отношусь». Милевский дал неожиданный совет Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о будущем украинского защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

– Пару слов об «Арсенале» и Зинченко. Александр уже стал третьей опцией на левом фланге обороны «канониров» после Калафьори и Льюиса-Скелли. Как считаешь, пора уже Зинченко искать новый клуб?

– Я к Сане хорошо отношусь. Понятно, что сейчас в «Арсенале» сумасшедшая конкуренция на левом фланге с приходом Калафьори, который выдал сумасшедший сезон в «Болонье». Но думаю, Сане нужно остаться и побороться за место в составе «Арсенала».

Ранее Артем Милевский высказался о Романе Яремчуке.

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Александр Зинченко Артем Милевский Арсенал Лондон Риккардо Калафьори Майлз Льюис-Скелли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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