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  4. Неймар потеряет деньги из-за ухода из Аль-Хиляля. Известно сколько
Саудовская Аравия
28 января 2025, 12:01 |
489
0

Неймар потеряет деньги из-за ухода из Аль-Хиляля. Известно сколько

Бразилец отказался от 40 миллионов евро

28 января 2025, 12:01 |
489
0
Неймар потеряет деньги из-за ухода из Аль-Хиляля. Известно сколько
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар в ближайшее время вернется в родной «Сантос». Саудовский «Аль-Хиляль» уже официально попрощался с бразильским футболистом.

По информации журналиста Give Me Sport Бена Джейкобса, бразилец отказался от 40 миллионов евро, указанных в его соглашении с саудовским клубом.

Через два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.

Ранее сообщалось, что фанаты по-разному отреагировали на уход Неймара из Саудовской Аравии.

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сантос чемпионат Бразилии по футболу Бен Джейкобс
Олег Вахоцкий Источник: Бен Джейкобс
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