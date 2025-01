Неймар потеряет деньги из-за ухода из Аль-Хиляля. Известно сколько

Бразильский вингер Неймар в ближайшее время вернется в родной «Сантос». Саудовский «Аль-Хиляль» уже официально попрощался с бразильским футболистом.

По информации журналиста Give Me Sport Бена Джейкобса, бразилец отказался от 40 миллионов евро, указанных в его соглашении с саудовским клубом.

Через два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.

Ранее сообщалось, что фанаты по-разному отреагировали на уход Неймара из Саудовской Аравии.

Understand Neymar has given up around €40m as part of his Al-Hilal termination.💶



He will now fly to Brazil to rejoin Santos.✈️ pic.twitter.com/BAt87ixyqx