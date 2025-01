Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и подписание контракта с Сантосом

Знаменитый бразильский футболист Неймар возвращается в родной клуб «Сантос».

Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и заключение контракта с «Сантосом», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний бразильский нападающий официально покинул саудовский клуб «Аль-Хиляль». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Вскоре Неймар станет игроком бразильского «Сантоса» – клуба, где он начинал свою профессиональную карьеру.

Неймар присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль» летом 2023 года, перейдя из французского «ПСЖ».

Через два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa