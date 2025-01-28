Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и подписание контракта с Сантосом

Знаменитый бразильский футболист Неймар возвращается в родной клуб «Сантос».

Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и заключение контракта с «Сантосом», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний бразильский нападающий официально покинул саудовский клуб «Аль-Хиляль». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Вскоре Неймар станет игроком бразильского «Сантоса» – клуба, где он начинал свою профессиональную карьеру.

Неймар присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль» летом 2023 года, перейдя из французского «ПСЖ».

Через два года Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» всего 7 матчей и забил 1 гол. Долгое время он провел без футбола из-за травмы.