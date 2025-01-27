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Шотландия
27 января 2025, 16:17 | Обновлено 27 января 2025, 16:18
182
0

ОФИЦИАЛЬНО. Португальский талант после вояжа во Францию ​​вернулся в Селтик

Жота подписал контракт с «кельтами» до 2030 года

27 января 2025, 16:17 | Обновлено 27 января 2025, 16:18
182
0
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский талант после вояжа во Францию ​​вернулся в Селтик
Getty Images/Global Images Ukraine. Жота

Португальский вингер Жота официально покинул французский «Ренн» и вернулся в шотландский гранд «Селтик».

25-летний футболист обошелся кельтам в 10 миллионов евро, контракт между сторонами рассчитан до лета 2030 года.

Ранее спортсмен в течение двух лет выступал за «Селтик», отыграв при этом 83 поединка. Однако игрок не продолжил карьеру в шотландском клубе, поскольку выбрал вариант продолжения карьеры в команде «Аль-Наср».

В начале текущего сезона Жота перешел в "Ренн", однако в основе команды не закрепился, отыграв десять матчей. В общем, вингер оформил один ассист и однажды поразил ворота соперника.

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Жота Невеш Селтик Ренн чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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