ОФИЦИАЛЬНО. Португальский талант после вояжа во Францию вернулся в Селтик
Жота подписал контракт с «кельтами» до 2030 года
Португальский вингер Жота официально покинул французский «Ренн» и вернулся в шотландский гранд «Селтик».
25-летний футболист обошелся кельтам в 10 миллионов евро, контракт между сторонами рассчитан до лета 2030 года.
Ранее спортсмен в течение двух лет выступал за «Селтик», отыграв при этом 83 поединка. Однако игрок не продолжил карьеру в шотландском клубе, поскольку выбрал вариант продолжения карьеры в команде «Аль-Наср».
В начале текущего сезона Жота перешел в "Ренн", однако в основе команды не закрепился, отыграв десять матчей. В общем, вингер оформил один ассист и однажды поразил ворота соперника.
✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025
Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀#Jota2030 | CelticFC🍀
#ForeverOurs 💚 pic.twitter.com/SySVU0bLt0— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025
🎶 Our superstar from Portugal! 🇵🇹#Jota2030 | CelticFC🍀 pic.twitter.com/4K5SAfQMPH— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025
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