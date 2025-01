ОФИЦИАЛЬНО. Португальский талант после вояжа во Францию ​​вернулся в Селтик

Португальский вингер Жота официально покинул французский «Ренн» и вернулся в шотландский гранд «Селтик».

25-летний футболист обошелся кельтам в 10 миллионов евро, контракт между сторонами рассчитан до лета 2030 года.

Ранее спортсмен в течение двух лет выступал за «Селтик», отыграв при этом 83 поединка. Однако игрок не продолжил карьеру в шотландском клубе, поскольку выбрал вариант продолжения карьеры в команде «Аль-Наср».

В начале текущего сезона Жота перешел в "Ренн", однако в основе команды не закрепился, отыграв десять матчей. В общем, вингер оформил один ассист и однажды поразил ворота соперника.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍



Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀#Jota2030 | CelticFC🍀