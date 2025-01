Впервые с 2016 Фиорентина одолела Лацио на Олимпико в Серии А

26 января в рамках 22-го тура итальянской Серии А состоялась игра между командами «Лацио» и «Фиорентина». Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. Голами отметились Ясин Адли и Лукас Бельтран.

Выигранная встреча против «Лацио» на «Стадио Олимпико» в Риме стала для «Фиорентины» первой с мая 2016 года в итальянском чемпионате.

В этой кампании Серии А «Лацио» занимает четвертую позицию с 39 очками в турнирной таблице (12 побед, 3 ничьи, 7 поражений). «Фиорентина» занимает шестую строчку, имея в своем активе 36 очков (10 побед, 6 ничьих, 5 поражений).

