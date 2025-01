Борнмут с Забарным не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу владельцев поля. Голами отметились Клюйверт, Уаттара (хет-трик) и Семенио.

«Вишни» увеличили беспроигрышную серию до 12 матчей во всех соревнованиях (8 побед, 4 ничьи), 11 из которых были сыграны в чемпионате, 1 – в Кубке Англии. Также победой в последнем матче «Борнмут» прервал беспроигрышную серию «Ноттингема» из восьми матчей в Премьер-лиге (7 побед, 1 ничья).

В этом сезоне АПЛ «вишни» располагаются на седьмом месте с 40 очками в турнирной таблице (11 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

Before today, Nottingham Forest were on an eight game unbeaten run in the Premier League taking 22 points from a possible 24 and then along came Bournemouth.



WWWWWWDWL



The Cherries demolished the Tricky Trees to extend their club-record unbeaten run in the Premier League to 11… pic.twitter.com/888LvAmFLF