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Англия
26 января 2025, 13:13 | Обновлено 26 января 2025, 13:20
354
0

Борнмут с Забарным не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях

Последний матч чемпионата против «Ноттингема» завершился победой «вишен» (5:0)

26 января 2025, 13:13 | Обновлено 26 января 2025, 13:20
354
0
Борнмут с Забарным не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу владельцев поля. Голами отметились Клюйверт, Уаттара (хет-трик) и Семенио.

«Вишни» увеличили беспроигрышную серию до 12 матчей во всех соревнованиях (8 побед, 4 ничьи), 11 из которых были сыграны в чемпионате, 1 – в Кубке Англии. Также победой в последнем матче «Борнмут» прервал беспроигрышную серию «Ноттингема» из восьми матчей в Премьер-лиге (7 побед, 1 ничья).

В этом сезоне АПЛ «вишни» располагаются на седьмом месте с 40 очками в турнирной таблице (11 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

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Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Илья Забарный
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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