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Чемпионат Англии
Борнмут
25.01.2025 17:00 – FT 5 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
25 января 2025, 20:45 |
932
0

Борнмут – Ноттингем – 5:0. Безумная серия Забарного и Ко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура АПЛ

25 января 2025, 20:45 |
932
0
Борнмут – Ноттингем – 5:0. Безумная серия Забарного и Ко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

25 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ноттингем Форрест».

«Борнмут» разбил соперника со счетом 5:0. «Вишни» же продлили свою серию без поражений до 12 матчей.

Традиционно в стартовом составе весь матч отыграл Илья Забарный. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий Данго Уаттара.

АПЛ. 23-й тур. 25 января.

Борнмут – Ноттингем Форест – 5:0
Голы: Клюйвер, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенио, 90+1.

Видео голов и обзор матча АПЛ

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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