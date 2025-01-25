25 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ноттингем Форрест».

«Борнмут» разбил соперника со счетом 5:0. «Вишни» же продлили свою серию без поражений до 12 матчей.

Традиционно в стартовом составе весь матч отыграл Илья Забарный. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий Данго Уаттара.

АПЛ. 23-й тур. 25 января.

Борнмут – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Клюйвер, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенио, 90+1.

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