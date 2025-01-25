25.01.2025 17:00 – FT 5 : 0
Англия25 января 2025, 20:45 |
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Борнмут – Ноттингем – 5:0. Безумная серия Забарного и Ко. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура АПЛ
25 января 2025, 20:45 |
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25 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ноттингем Форрест».
«Борнмут» разбил соперника со счетом 5:0. «Вишни» же продлили свою серию без поражений до 12 матчей.
Традиционно в стартовом составе весь матч отыграл Илья Забарный. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий Данго Уаттара.
АПЛ. 23-й тур. 25 января.
Борнмут – Ноттингем Форест – 5:0
Голы: Клюйвер, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенио, 90+1.
Видео голов и обзор матча АПЛ
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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