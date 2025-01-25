25 января на «Виталити» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда перед началом еще прошлого сезона был поручен Андони Ираоле. Тогда это вызвало дискуссии, многие не понимали, зачем было звать молодого баска без опыта работы на Туманном Альбионе, для чего еще и снимать О'Нила, что оставлял новичка в АПЛ в 2023-м году. Но уже первый чемпионат с новым менеджером вишенки закончили на комфортном 12-м месте. И, продав летом результативного форварда Соланке, получается прогрессировать. Сейчас его эффективно заменяет в плане голов оживший Клюйверт-младший, а коллектив всерьез претендует на еврокубки, идя практически наравне с Астон Виллой и даже Манчестер Сити. Поражений, во всех турнирах, не было с конца ноября. А Ньюкасл и вовсе разгромили 4:1.

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Ноттингем Форест

Клуб выглядит еще большей сенсацией, чем его соперник. Если хозяева арены реально борются за еврокубки, то гости и вовсе стали одним из главных преследователей Ливерпуля. Кстати, подопечные Нуну Эшпириту Санту обыгрывали красных осенью, и недавно, открыв счет, долго удерживали 1-0, но все же пропустили в ответ. Но все же лесники неожиданно стали одним из главных претендентов на место в зоне Лиги чемпионов, и УЕФА уже изучает ситуацию: у Олимпиакоса тот же владелец. Но пока что футболисты сосредоточены на продолжении игры в том же духе. Кстати, не только в АПЛ - также пока что команда ведет борьбу и в рамках кубка. Саутгемптону еще в первом туре забили трижды, но потом, расслабившись, позволили возродить интригу, впрочем, все равно закончив своей победой.

Статистика личных встреч

Вишенки не проигрывают в девяти последних поединках. Но в 2024-м году они дважды закончили ничьими с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом вишенок, что играют дома. Но гости очень сильны, и поверим, что они не проиграют (коэффициент - 1,78).