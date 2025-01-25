Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
25.01.2025 17:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2025, 02:20 |
39
0

Борнмут – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву

25 января 2025, 02:20 |
39
0
Борнмут – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на «Виталити» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда перед началом еще прошлого сезона был поручен Андони Ираоле. Тогда это вызвало дискуссии, многие не понимали, зачем было звать молодого баска без опыта работы на Туманном Альбионе, для чего еще и снимать О'Нила, что оставлял новичка в АПЛ в 2023-м году. Но уже первый чемпионат с новым менеджером вишенки закончили на комфортном 12-м месте. И, продав летом результативного форварда Соланке, получается прогрессировать. Сейчас его эффективно заменяет в плане голов оживший Клюйверт-младший, а коллектив всерьез претендует на еврокубки, идя практически наравне с Астон Виллой и даже Манчестер Сити. Поражений, во всех турнирах, не было с конца ноября. А Ньюкасл и вовсе разгромили 4:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ноттингем Форест

Клуб выглядит еще большей сенсацией, чем его соперник. Если хозяева арены реально борются за еврокубки, то гости и вовсе стали одним из главных преследователей Ливерпуля. Кстати, подопечные Нуну Эшпириту Санту обыгрывали красных осенью, и недавно, открыв счет, долго удерживали 1-0, но все же пропустили в ответ. Но все же лесники неожиданно стали одним из главных претендентов на место в зоне Лиги чемпионов, и УЕФА уже изучает ситуацию: у Олимпиакоса тот же владелец. Но пока что футболисты сосредоточены на продолжении игры в том же духе. Кстати, не только в АПЛ - также пока что команда ведет борьбу и в рамках кубка. Саутгемптону еще в первом туре забили трижды, но потом, расслабившись, позволили возродить интригу, впрочем, все равно закончив своей победой.

Статистика личных встреч

Вишенки не проигрывают в девяти последних поединках. Но в 2024-м году они дважды закончили ничьими с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом вишенок, что играют дома. Но гости очень сильны, и поверим, что они не проиграют (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
25 января 2025 -
17:00
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест не проиграет 1.78 Сделать ставку
По теме:
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис
Футбол | 25 января 2025, 03:00 0
«Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис
«Забьет хет-трик». Реакция фанов на возможный переход Антони в Бетис

Бетис арендует Антони у Манчестер Юнайтед до конца сезона – Фабрицио Романо

Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Футбол | 24 января 2025, 22:11 5
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову

Турки уже гарантированно готовы заплатить 6 миллионов евро плюс обеспечить небольшой бонус

Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24.01.2025, 09:03
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 07:25
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Футбол | 24.01.2025, 06:23
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 7
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
23.01.2025, 12:13 3
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем