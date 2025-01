Манчестер Сити не проигрывает в последних восьми матчах против Челси в АПЛ

25 января в рамках 23-го тура Премьер-лиги прошла игра между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Голами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

«Горожане» остаются непобедимыми в матчах против «Челси» в АПЛ на протяжении восьми поединков подряд (6 побед, 2 ничьи). Последняя победа лондонцев в чемпионате над «Манчестер Сити» была в мае 2021 года (2:1).

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице с 41 очком (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений). «Челси» находится на шестой строчке, имея в активе 40 очков (11 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

