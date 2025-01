Реал Сосьедад второй раз в истории пропустил 3 гола в 1-м тайме еврокубка

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Стадио Олимпико» состоялась игра между командами «Лацио» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 3:1 победой хозяев поля. Голами отметились Хила, Дзакканьи, Кастельянос и Барренечеа.

Это второй случай в истории испанского клуба, когда они пропустили три гола в первом тайме крупного европейского соревнования. Впервые «Реал Сосьедад» уступал после первой половины игры с отставанием в три мяча в 2003 году против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

В текущем розыгрыше ЛЕ испанцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).

3 - Real Sociedad have conceded three goals in the first half of a European competition game for the second time ever; the other game was also in Italy (vs Juventus in the Champions League in 2003). Asleep.#LazioRealSociedad 💙🩶#UEL pic.twitter.com/WeQkgXA2H7