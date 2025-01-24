Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад второй раз в истории пропустил 3 гола в 1-м тайме еврокубка
Лига Европы
24 января 2025, 13:01 |
71
0

Реал Сосьедад второй раз в истории пропустил 3 гола в 1-м тайме еврокубка

Произошло это в матче против «Лацио» в Риме

24 января 2025, 13:01 |
71
0
Реал Сосьедад второй раз в истории пропустил 3 гола в 1-м тайме еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Стадио Олимпико» состоялась игра между командами «Лацио» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 3:1 победой хозяев поля. Голами отметились Хила, Дзакканьи, Кастельянос и Барренечеа.

Это второй случай в истории испанского клуба, когда они пропустили три гола в первом тайме крупного европейского соревнования. Впервые «Реал Сосьедад» уступал после первой половины игры с отставанием в три мяча в 2003 году против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

В текущем розыгрыше ЛЕ испанцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).

По теме:
Мальме – Твенте – 2:3. Неудачные попытки камбэка. Видео голов и обзор
Джан Узун – второй самый молодой голеадор Айнтрахта в еврокубках
Карабах – ФКСБ [Стяуа] – 2:3. Автогол экс-игрока Мариуполя. Видеообзор
Лацио Реал Сосьедад Лига Европы статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24 января 2025, 07:53 1
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре

Сауль Альварес высоко оценил уровень украинского бойца

Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Футбол | 23 января 2025, 22:02 12
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ

Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
Футбол | 24.01.2025, 13:40
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 10:16
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 07:25
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 7
Хоккей
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
23.01.2025, 05:50
Хоккей
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
22.01.2025, 20:20 2
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 313
Футбол
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем