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Лига Европы
Лацио
23.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Реал Сосьедад
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Лига Европы
24 января 2025, 00:34 | Обновлено 24 января 2025, 01:05
32
0

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1. Орлы – единоличные лидеры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 00:34 | Обновлено 24 января 2025, 01:05
32
0
Лацио – Реал Сосьедад – 3:1. Орлы – единоличные лидеры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».

Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.

За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающего Андера Барренечеа.

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Хіла, 5

ГОЛ! 2:0 Дзаканнья, 32

ГОЛ! 3:0 Кастельянос, 34

ГОЛ! 3:1 Барренечеа, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
30’
Айхен Муньос (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Хила (Лацио).
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Лига Европы Реал Сосьедад Лацио Валентин Кастельянос Маттиа Дзакканьи видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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