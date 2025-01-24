Лацио – Реал Сосьедад – 3:1. Орлы – единоличные лидеры. Видео голов и обзор
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23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».
Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.
За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающего Андера Барренечеа.
В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Лацио – Реал Сосьедад – 3:1
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Хіла, 5
ГОЛ! 2:0 Дзаканнья, 32
ГОЛ! 3:0 Кастельянос, 34
ГОЛ! 3:1 Барренечеа, 83
События матча
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