23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».

Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.

За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающего Андера Барренечеа.

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Хіла, 5

ГОЛ! 2:0 Дзаканнья, 32

ГОЛ! 3:0 Кастельянос, 34

ГОЛ! 3:1 Барренечеа, 83