Битва обидчиков Динамо. Лацио в большинстве обыграл Реал Сосьедад
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу орлов
23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».
Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.
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За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающий Андера Барренечеа.
На 30-й минуте защитник гостей Айен Муньос получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В предыдущем туре «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0.
В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Лацио – Реал Сосьедад – 3:1
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83
Удаление: Муньос, 30
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