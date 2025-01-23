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Лига Европы
Лацио
23.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Реал Сосьедад
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Лига Европы
23 января 2025, 23:52 | Обновлено 23 января 2025, 23:58
65
3

Битва обидчиков Динамо. Лацио в большинстве обыграл Реал Сосьедад

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу орлов

23 января 2025, 23:52 | Обновлено 23 января 2025, 23:58
65
3
Битва обидчиков Динамо. Лацио в большинстве обыграл Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».

Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающий Андера Барренечеа.

На 30-й минуте защитник гостей Айен Муньос получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0.

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Удаление: Муньос, 30

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
Лаціо - неймовірні!
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Gargantua81
Лацио тоже крывднык
не повезло с жребием. в первом же матче хотели сыграть на равных, глотнули по полной и это психологически выбило.
а потом оказалось что попали на сильнейшую команду ЛЕ, они с новым тренером заиграли значительно сильнее чем раньше
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