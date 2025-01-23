Битва обидчиков Динамо. Лацио в большинстве обыграл Реал Сосьедад

23 января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реалом Сосьедад».

Поединок прошел на «Стадио Олимпико» в Риме.

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За хозяев забитыми голами отметились Марио Хила, Маттиа Дзаканьи и Валентин Кастельянос, чей гол перед этим был отменен из-за офсайда. Гости ответили забитым мячом нападающий Андера Барренечеа.

На 30-й минуте защитник гостей Айен Муньос получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» со счетом 3:0.

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 19 очков, занимает первое место. «Реал Сосьедад» набрал 10 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Удаление: Муньос, 30

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