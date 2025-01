Аморим – третий тренер МЮ, который выиграл первые три матча в еврокубках

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Поединок завершился победой «красных дьяволов» (2:1). Забитыми мячами отметились Батленд (автогол), Фернандеш и Дессерс.

Рубен Аморим стал третьим менеджером в истории «Манчестер Юнайтед», который выиграл каждую из первых трех игр в еврокубках. Первым тренером, который отметился этим достижение был Мэтт Басби в 1956 году, вторым – Алекс Фергюсон в 1990.

Подопечные Аморима находятся на четвертом месте в турнирной таблице Лиги Европы, имея в своем активе 15 очков (4 победы, 3 ничьи, 0 поражений).

3 - Ruben Amorim is the third Manchester United manager to win each of their first three games in charge in major European competition after Matt Busby in 1956 and Alex Ferguson in 1990. Signs. pic.twitter.com/oicN8UDNH7