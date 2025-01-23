ВИДЕО. «Шахтер – это семья». Сикан попрощался с клубом

Игрок сборной Украины Даниил Сикан подписал контракт с одним из лучших клубов чемпионата Турции. Украинский форвард подписал соглашение сроком на 4,5 года. Сума сделки с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро.

Перед отъездом в свой новый клуб Сикан попрощался с игроками, тренерским штабом и персоналом «Шахтера». Партнеры пожелали футболисту удачи в новом клубе.

В этом сезоне Даниил Сикан провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах. Забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого «Трабзонспора».