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  4. ВИДЕО. «Шахтер – это семья». Сикан попрощался с клубом
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 13:21 |
262
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ВИДЕО. «Шахтер – это семья». Сикан попрощался с клубом

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

23 января 2025, 13:21 |
262
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Игрок сборной Украины Даниил Сикан подписал контракт с одним из лучших клубов чемпионата Турции. Украинский форвард подписал соглашение сроком на 4,5 года. Сума сделки с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро.

Перед отъездом в свой новый клуб Сикан попрощался с игроками, тренерским штабом и персоналом «Шахтера». Партнеры пожелали футболисту удачи в новом клубе.

В этом сезоне Даниил Сикан провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах. Забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого «Трабзонспора».

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Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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