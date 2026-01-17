Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким бюджетом они могут попасть в зону вылета...»
Тренер – о львовских «Карпатах»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о нынешнем положении львовских «Карпат».
– На какое место смогут претендовать «Карпаты» в УПЛ?
– С этими возможностями и бюджетом явно не на то место, чтобы быть в зоне переходных матчей. Если проиграют две-три игры, то уже попадают туда, поэтому нужно выравнивать ситуацию.
«Карпаты» занимают в УПЛ девятую строчку, имея в активе 19 очков за 16 туров.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
