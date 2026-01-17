Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким бюджетом они могут попасть в зону вылета...»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 21:14
Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким бюджетом они могут попасть в зону вылета...»

Тренер – о львовских «Карпатах»

Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким бюджетом они могут попасть в зону вылета...»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о нынешнем положении львовских «Карпат».

– На какое место смогут претендовать «Карпаты» в УПЛ?

– С этими возможностями и бюджетом явно не на то место, чтобы быть в зоне переходных матчей. Если проиграют две-три игры, то уже попадают туда, поэтому нужно выравнивать ситуацию.

«Карпаты» занимают в УПЛ девятую строчку, имея в активе 19 очков за 16 туров.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
