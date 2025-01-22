Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого Трабзонспора
В списке: Юрий Калитвинцев, Сергей Гусев, Шелепницкий, Гришко, Батагов
Форвард Даниил Сикан стал шестым украинским футболистом, который будет играть за турецкий «Трабзонспор».
22 января Сикан официально покинул «Шахтер» и перешел в турецкий «Трабзонспор».
Украинский нападающий будет выступать за турецкий клуб в футболке с номером 14.
Также за турецкий «Трабзонспор» играет украинский защитник Арсений Батагов.
Даниил Сикан выступал за горняков с января 2019 года. В сезоне 2024/25 он провел 18 матчей за донецкую команду и забил 4 гола.
Украинские футболисты в Трабзонспоре
- Арсений Батагов (с 5 августа 2024), перешел из Зари: 7 матчей, 1 гол
- Юрий Калитвинцев (17 ноября 1998 по 30 июня 1999), перешел из Динамо: 14 матчей, 1 гол
- Сергей Гусев (с 29 июля 1993 по 11 ноября 1993), перешел из Черноморца: 2 матча
- Юрий Шелепницкий (с 30 июня 1992 до 10 ноября 1993), перешел из Черноморца: 33 матча, 3 гола
- Виктор Гришко (с 30 июня 1992 до 30 июня 1994), перешел из Черноморца, 78 матчей
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