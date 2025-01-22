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Турция
22 января 2025, 22:47 | Обновлено 22 января 2025, 23:05
692
0

Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого Трабзонспора

В списке: Юрий Калитвинцев, Сергей Гусев, Шелепницкий, Гришко, Батагов

22 января 2025, 22:47 | Обновлено 22 января 2025, 23:05
692
0
Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард Даниил Сикан стал шестым украинским футболистом, который будет играть за турецкий «Трабзонспор».

22 января Сикан официально покинул «Шахтер» и перешел в турецкий «Трабзонспор».

Украинский нападающий будет выступать за турецкий клуб в футболке с номером 14.

Также за турецкий «Трабзонспор» играет украинский защитник Арсений Батагов.

Даниил Сикан выступал за горняков с января 2019 года. В сезоне 2024/25 он провел 18 матчей за донецкую команду и забил 4 гола.

Украинские футболисты в Трабзонспоре

  • Арсений Батагов (с 5 августа 2024), перешел из Зари: 7 матчей, 1 гол
  • Юрий Калитвинцев (17 ноября 1998 по 30 июня 1999), перешел из Динамо: 14 матчей, 1 гол
  • Сергей Гусев (с 29 июля 1993 по 11 ноября 1993), перешел из Черноморца: 2 матча
  • Юрий Шелепницкий (с 30 июня 1992 до 10 ноября 1993), перешел из Черноморца: 33 матча, 3 гола
  • Виктор Гришко (с 30 июня 1992 до 30 июня 1994), перешел из Черноморца, 78 матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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