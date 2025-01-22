Cикан стал шестым украинцем в истории турецкого Трабзонспора

Форвард Даниил Сикан стал шестым украинским футболистом, который будет играть за турецкий «Трабзонспор».

22 января Сикан официально покинул «Шахтер» и перешел в турецкий «Трабзонспор».

Украинский нападающий будет выступать за турецкий клуб в футболке с номером 14.

Также за турецкий «Трабзонспор» играет украинский защитник Арсений Батагов.

Даниил Сикан выступал за горняков с января 2019 года. В сезоне 2024/25 он провел 18 матчей за донецкую команду и забил 4 гола.

Украинские футболисты в Трабзонспоре