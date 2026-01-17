Восьмой пропущенный GS с 2022 года: экс-шестой номер ATP снялся с Aus Open
Маттео Берреттини пропустит Открытый чемпионат Австралии 2026
29-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 59) снялся с Открытого чемпионата Австралии 2026.
«Мне очень жаль, что мне приходится сняться с турнира. Мне всегда нравилось находиться и играть здесь, и я очень ценю вашу невероятную поддержку. Спасибо организаторам турнира за прекрасную организацию, и я надеюсь скоро снова всех вас увидеть», – сказал Маттео.
Берретини отказался от участия на Australian Open з-за болезни. Маттео заменит американец Маккензи Макдональд, который в первом раунде встретится с Алексом де Минауром.
Для Маттео, который в свое время занимает шестое место в рейтинга АТР, это уже восьмой пропущенный турнир Grand Slam с 2022 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Драку устроили Милевский и Сергей Рыбалка
Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!