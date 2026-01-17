Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
17 января 2026, 21:03
Восьмой пропущенный GS с 2022 года: экс-шестой номер ATP снялся с Aus Open

Маттео Берреттини пропустит Открытый чемпионат Австралии 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

29-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 59) снялся с Открытого чемпионата Австралии 2026.

«Мне очень жаль, что мне приходится сняться с турнира. Мне всегда нравилось находиться и играть здесь, и я очень ценю вашу невероятную поддержку. Спасибо организаторам турнира за прекрасную организацию, и я надеюсь скоро снова всех вас увидеть», – сказал Маттео.

Берретини отказался от участия на Australian Open з-за болезни. Маттео заменит американец Маккензи Макдональд, который в первом раунде встретится с Алексом де Минауром.

Для Маттео, который в свое время занимает шестое место в рейтинга АТР, это уже восьмой пропущенный турнир Grand Slam с 2022 года.

По теме:
СВИТОЛИНА: С командой нашли хитрости, которые помогают быть в лучшей форме
ФОТО. Стародубцева и Калинина вместе потренировались на Australian Open
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Маттео Берреттини болезнь Australian Open 2026 Алекс де Минаур Маккензи Макдональд
