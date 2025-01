ФОТО. Известный защитник ПСЖ определился с новым клубом

Словацкий центрбек ПСЖ Милан Шкриньяр обнародовал фотографию с футболкой «Фенербахче» в руках. Спортсмен находится на пути в Турцию.

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб договорился с игроком касательно трансфера. В ближайшее время футболист будет представлен в качестве нового игрока.

Тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на Милана, потому ПСЖ согласился отпустить защитника в другой клуб.

В этом сезоне Шкриньяр отыграл всего пять поединков на клубном уровне. Голами и ассистами футболист не отмечался.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe agree deal in principle to sign Milan Škriniar and winning the race over more than 3 clubs!



Verbal agreement to sign the player on permanent deal, not loan as offered by other clubs.



Škriniar, expected to be in Istanbul today as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/npQBHfRFL5