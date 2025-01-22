ФОТО. Известный защитник ПСЖ определился с новым клубом
Милан Скриньяр будет играть за «Фенербахче»
Словацкий центрбек ПСЖ Милан Шкриньяр обнародовал фотографию с футболкой «Фенербахче» в руках. Спортсмен находится на пути в Турцию.
Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб договорился с игроком касательно трансфера. В ближайшее время футболист будет представлен в качестве нового игрока.
Тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на Милана, потому ПСЖ согласился отпустить защитника в другой клуб.
В этом сезоне Шкриньяр отыграл всего пять поединков на клубном уровне. Голами и ассистами футболист не отмечался.
🚨🟡🔵 Fenerbahçe agree deal in principle to sign Milan Škriniar and winning the race over more than 3 clubs!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025
Verbal agreement to sign the player on permanent deal, not loan as offered by other clubs.
Škriniar, expected to be in Istanbul today as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/npQBHfRFL5
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