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Турция
22 января 2025, 13:59 | Обновлено 22 января 2025, 14:06
490
0

ФОТО. Известный защитник ПСЖ определился с новым клубом

Милан Скриньяр будет играть за «Фенербахче»

22 января 2025, 13:59 | Обновлено 22 января 2025, 14:06
490
0
ФОТО. Известный защитник ПСЖ определился с новым клубом
IMAGO. Милан Шкриньяр

Словацкий центрбек ПСЖ Милан Шкриньяр обнародовал фотографию с футболкой «Фенербахче» в руках. Спортсмен находится на пути в Турцию.

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб договорился с игроком касательно трансфера. В ближайшее время футболист будет представлен в качестве нового игрока.

Тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на Милана, потому ПСЖ согласился отпустить защитника в другой клуб.

В этом сезоне Шкриньяр отыграл всего пять поединков на клубном уровне. Голами и ассистами футболист не отмечался.

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Милан Шкриньяр Фенербахче ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Лиги 1
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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