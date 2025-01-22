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Лига чемпионов
22 января 2025, 12:21 |
123
0

Боруссия Дортмунд потерпела четыре поражения подряд во всех турнирах

Поражение против итальянской команды «Болонья» стало четвертым в этом списке

22 января 2025, 12:21 |
123
0
Боруссия Дортмунд потерпела четыре поражения подряд во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами «Болонья» и «Боруссия Дортмунд». Матч завершился победой хозяев поля (2:1). Забитыми мячами отметились Гирасси, Даллинга и Илинг-Джуниор.

Немецкая команда четыре матча подряд не смогла одержать ни одной победы («Байер», «Хольштайн Киль», «Айнтрахт», «Болонья»). Последний раз подобный случай был в 2000 году, когда «пчелы» проиграли шесть матчей подряд во всех соревнованиях.

«Боруссия Дортмунд» в этом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов занимает 13-е место с 12 очками в турнирной таблице (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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