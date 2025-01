Боруссия Дортмунд потерпела четыре поражения подряд во всех турнирах

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов состоялся поединок между командами «Болонья» и «Боруссия Дортмунд». Матч завершился победой хозяев поля (2:1). Забитыми мячами отметились Гирасси, Даллинга и Илинг-Джуниор.

Немецкая команда четыре матча подряд не смогла одержать ни одной победы («Байер», «Хольштайн Киль», «Айнтрахт», «Болонья»). Последний раз подобный случай был в 2000 году, когда «пчелы» проиграли шесть матчей подряд во всех соревнованиях.

«Боруссия Дортмунд» в этом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов занимает 13-е место с 12 очками в турнирной таблице (4 победы, 0 ничьих, 3 поражения).

Borussia Dortmund in 2025...



❌ 3-2 loss to Leverkusen

❌ 4-2 loss to Holstein Kiel

❌ 2-0 loss to Frankfurt

❌ 2-1 loss to Bologna pic.twitter.com/h6TbDDehLG