20 января в 22:00 пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на игру.

Кто выйдет у синих? Названы стартовые составы на матч Челси и Вулвз

3️⃣ Three changes from #NEWWOL

➡️ Semedo, Sarabia and Cunha into the XI



How we line-up to face @ChelseaFC.



🐺📋 pic.twitter.com/FjNS1d1bwu